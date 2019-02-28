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Son dakika! Beşiktaş, Şenol Güneş ile ilgili kararını verdi!
Beşiktaş

Son dakika! Beşiktaş, Şenol Güneş ile ilgili kararını verdi!

Son dakika! Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş açıklaması: "4 sezondur birlikte çalıştığımız Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, 31 Mayıs 2019’a kadar görevinin başında olup ilk günkü motivasyon ve konsantrasyonuyla Beşiktaşımızın başarısı için çalışmaya devam edecektir."

28 Şubat 2019 18:38

Beşiktaş, Milli Takım’la anlaşan Şenol Güneş’le kararını verdi. İşte Beşiktaş’ın açıklaması:

“Kamuoyuna Açıklama

Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşma sağlamıştır.

4 sezondur birlikte çalıştığımız Teknik Direktörümüz, 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olup ilk günkü motivasyon ve konsantrasyonuyla Beşiktaşımızın başarısı için çalışmaya devam edecektir.

Bu anlaşmanın Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK”

28 Şubat 2019 Fikret Orman`dan Şenol Güneş ve Yıldırım Demirören açıklaması Gündemle ilgili önemli açıklamalar yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş`in haziran ayına kadar takımın başında kalacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:07 | 28 Şubat 2019
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