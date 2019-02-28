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Savcı ve öğretmenlerin halı saha maçı karakolda bitti
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Savcı ve öğretmenlerin halı saha maçı karakolda bitti

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, halı sahada maç yapan Çermik cumhuriyet savcısı ile öğretmenler arasında ağız dalaşı yaşandı. Olayın ardından 9 öğretmen kimlik bilgilerine başvurulması için karakola götürüldü. Savcının öğretmenleri gözaltına aldırdığı iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.

28 Şubat 2019 11:44

Olay, dün akşam saatlerinde Çermik ilçesindeki bir halı sahada yaşandı. İddiaya göre, Çermik Cumhuriyet savcısı, öğretmenlerle birlikte halı sahada maç yaptı. Bu sırada Çermik Cumhuriyet savcısı ile karşı takımdaki öğretmenler arasında sözlü dalaşma yaşandı. Yaşanan olayın ardından maç yarıda kesilerek öğretmenlerin kimlik tespitine başvuruldu. Bu sırada yanlarında kimliği olmayan 9 kişi, karakola götürülerek kimlik tespiti yapıldı. Cumhuriyet savcısı ile öğretmenler arasında yaşanan olay, karakolda tatlıya bağlandı.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Diyarbakır'da yaşanan olayla ilgili “Çermik'te halı saha tartışması üzerine 14 öğretmenin gözaltına alınması ile ilgili HSK inceleme başlattı. Hukukun üstünlüğü, mesleki ve etik kurallar çerçevesinde Kurul müfettişlerinin yapacağı inceleme en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Konunun yakinen takipçisiyim” şeklinde konuştu.

HSK İNCELEME BAŞLATTI

Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada “Hakimler ve Savcılar Kurulu, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir grup öğretmenin savcının talimatı ile gözaltına alındığı iddiaları üzerine inceleme başlatmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Safran da olayla ilgili yaptığı açıklamasında “Öğretmenler bu ülkenin üvey evladı değildir, sahipsiz hiç değildir. Diyarbakır Çermik ilçesinde 14 öğretmenin gözaltına alınması bizleri derinden üzmüştür” dedi.

Son güncelleme 12:03 | 28 Şubat 2019
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