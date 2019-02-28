Ricardo Quaresma için Amerika’dan flaş iddia!

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma için Amerika’dan flaş bir transfer iddiası geldi.

ESPN’in iddiasına göre MLS ekiplerinden Toronto FC, Quaresma transferi için harekete geçti. 35 yaşındaki futbolcuya teklif götüren Toronto, Quaresma’dan gelen cevap ile şok oldu.

VERGİLERLE 4.8 MİLYON DOLAR

Quaresma, Toronto’dan yıllık vergiler hariç 3 milyon dolar talep etti. Vergiler dahil olmak üzere Quaresma’nın istediği toplam maaşın 4.8 milyon doları bulması nedeniyle MLS ekibi bu transferden vazgeçti.

Beşiktaş ile sözleşmesi 2020 yılında sona erecek Quaresma için Şenol Güneş, devre arası transfer döneminde ‘takımdan ayrılabilir’ sözlerini kullanmıştı.

Quaresma, bu sezon siyah beyazlı forma ile Süper Lig’de 18 maça çıkarken 2 gol ve 9 asist üretti.

Beşiktaş kayıp yaşamak istemiyor! Fenerbahçe derbisi sonrasında ara vermeden Kayserispor maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş`ta hedef, Başakşehir maçına kadar kayıp yaşamamak. Kayseri maçının kadrosunda değişikliğe gitmeyi düşünen Şenol Güneş, Lens`in yerine Quaresma`yı ilk 11`de sahaya sürmeyi planlıyor. Cezası biten Ljajic de formasına kavuşacak. İlgili Haberi Oku