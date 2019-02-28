Real Madrid Barcelona karşısında dağıldı! | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası’nda yarı final rövanş mücadelesinde Real Madrid ile Barcelona, Santiago Bernabeu’da bir araya geldi. Camp Nou’da oynanan ve 1-1 sona eren ilk maçın ardından iki takım final mücadelesi verdi. Barcelona, deplasmanda 3-0’lık skorla galip geldi ve adını finale yazdırdı.

Real Madrid deplasmanında turu getiren golleri Luis Suarez (50 ve pen. 73) ve kendi kalesine Raphael Varane (69) kaydetti. Barcelona bu sonuçla 6. kez üst üste finale yükselmiş oldu. Öte yandan Barcelona’nın maçtaki 3. golü, Katalanlar’ın bu sezon kaydettiği 100. resmi gol oldu. Fenerbahçe`den heyecan yaratan Alex de Souza fragmanı! Merakla beklenen ‘Fenerbahçe Original Series'in ilk bölümü olan ‘Obrigado Alex' çok yakında Fenerbahçe`nin resmi YouTube kanalında yayınlanacak. Sarı-lacivertliler belgeselin fragmanını yayınladı. İlgili Haberi Oku