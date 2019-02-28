SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: YSK'dan flaş oy pusulası kararı!
Real Madrid Barcelona karşısında dağıldı! | İspanya Kral Kupası
Diğer Ligler

Real Madrid Barcelona karşısında dağıldı! | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i 3-0'lık skorla mağlup etti ve 1-1'in rövanşında adını finale yazdıran taraf oldu.

28 Şubat 2019 00:52

İspanya Kral Kupası’nda yarı final rövanş mücadelesinde Real Madrid ile Barcelona, Santiago Bernabeu’da bir araya geldi. Camp Nou’da oynanan ve 1-1 sona eren ilk maçın ardından iki takım final mücadelesi verdi. Barcelona, deplasmanda 3-0’lık skorla galip geldi ve adını finale yazdırdı.

Real Madrid deplasmanında turu getiren golleri Luis Suarez (50 ve pen. 73) ve kendi kalesine Raphael Varane (69) kaydetti. Barcelona bu sonuçla 6. kez üst üste finale yükselmiş oldu. Öte yandan Barcelona’nın maçtaki 3. golü, Katalanlar’ın bu sezon kaydettiği 100. resmi gol oldu. 27 Şubat 2019 Fenerbahçe`den heyecan yaratan Alex de Souza fragmanı! Merakla beklenen ‘Fenerbahçe Original Series'in ilk bölümü olan ‘Obrigado Alex' çok yakında Fenerbahçe`nin resmi YouTube kanalında yayınlanacak. Sarı-lacivertliler belgeselin fragmanını yayınladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:59 | 28 Şubat 2019
barcelona İspanya Kral Kupası Real Madrid
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
01/03/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
Bursaspor
02/03/2019 - 16:00
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
23 11 40
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
TÜMÜNÜ GÖR