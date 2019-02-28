PFDK’dan Başakşehir taraftarına ‘çirkin ve kötü tezahürat’ cezası!

Spor Toto Süper Lig’de 23. hafta geride kalırken TFF Hukuk Müşavirliği’nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler değerlendirildi. PFDK cezaları açıklarken Medipol Başakşehir Bursaspor maçında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Başakşehir kulübü hareketin ilk kez gerçekleşmesi nedeniyle ihtar cezası alırken BATI VIP ÜST A, B, C blokta yer alan taraftarların kartları bir iç saha maçı için bloke edildi.

İşte TFF’nin açıklaması

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 28.02.2019 tarih ve 58 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu STRAHIL VENKOV POPOV’un, 23.02.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR – KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK’nın, 24.02.2019 tarihinde oynanan MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK – BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI VIP ÜST A, B, C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- BURSASPOR Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK – BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR GÜNEY ÜST A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- GÖZTEPE A.Ş.’nin, 22.02.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. – TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON DOĞU A1-B1 TRİBÜN MARATON KIRMIZI M ve MARATON DOĞU C1-D1 TRİBÜN MARATON SARI M blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 22.02.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. – TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI MİSAFİR TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 25.02.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT 107, 108, 109, SPOR TOTO KUZEY ÜST 408, 409, DOĞU ÜST 415 ve 416 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 25.02.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO MİSAFİR TRİBÜN 404, 405, 406 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ – BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- AKHİSARSPOR Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. – AKHİSARSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

karar verilmiştir.”