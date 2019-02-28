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NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar şampiyonluk yüzüklerini satıyor!
NBA

NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar şampiyonluk yüzüklerini satıyor!

Basketbol tarihinin unutulmaz efsanelerinden 6 kez NBA şampiyonu Kareem Abdul-Jabbar, 6 şampiyonluk yüzüğünün 4'ünü gelirini muhtaç çocukların eğitim masraflarında kullanmak için satışa çıkardı.

28 Şubat 2019 07:23

NBA’de tüm zamanların en skorer oyuncusu unutulmaz efsane Kareem Abdul-Jabbar, 6 şampiyonluk yüzüğünden 4’ünü satışa çıkaracağını açıkladı. 71 yaşındaki efsanevi isim kendi blogunda “Odanızda duran şampiyonluk yüzükleri ve insanlara yardım etmek arasında kaldıysanız cevap çok basit. Sat gitsin! Tarih, para kazandırmıyor” dedi.

Abdul-Jabbar, elde edeceği geliri yardıma muhtaç çocukların eğitim masraflarında kullanacağını ifade etti. Kendisiyle özdeşleşen şut şekli “Skyhook”un adını taşıyan Skyhook Foundation (Skyhook Vakfı) ile yardım faaliyetlerinde bulunan Abdul-Jabbar, bir kez Milwaukee Bucks ile (1971), 5 kez de Los Angeles Lakers forması ile (1980, 1982, 1985, 1987 ve 1988) şampiyonluk kazanmıştı.

Toplamda 6 kez ile NBA’de sezonun en değerli oyuncusu seçilen ve bu alanda rekoru elinde bulunduran Abdul-Jabbar, iki kez de NBA Finalleri’nin en değerli oyuncusu seçilmişti. 2.17 metrelik pivot Abdul-Jabbar, kariyerini 24.6 sayı, 11.2 ribaund ve 2.5 blok ortalamaları ile noktaladı.

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Son güncelleme 07:23 | 28 Şubat 2019
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