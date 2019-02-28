Liverpool şov yaptı! | İngiltere Premier League’de gecenin sonuçları

İngiltere Premier League’de 28. hafta maçları oynandı. Premier League dönemindeki ilk şampiyonluğunu elde etmeyi hedefleyen Liverpool, konuğu Watford’ı 5-0’lık skorla mağlup ederek puanını 69’a yükseltti ve liderliğini korudu. Liverpool’un gollerini Sadio Mane (9 ve 20), Divock Origi (66) ve Virgil van Dijk (79 ve 82) kaydetti. Premier League’de 27 Şubat akşamı 5 maç daha oynandı. İşte toplu sonuçlar:

Arsenal 5-1 Bournemouth

Southampton 2-0 Fulham

Chelsea 2-0 Tottenham

Manchester City 1-0 West Ham United

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