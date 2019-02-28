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Liverpool şov yaptı! | İngiltere Premier League’de gecenin sonuçları
İngiltere Premier Lig

Liverpool şov yaptı! | İngiltere Premier League’de gecenin sonuçları

İngiltere Premier League'de 28. hafta maçında Liverpool, konuğu Watford'ı 5-0'lık skorla mağlup ederek liderliğini korumayı başardı.

28 Şubat 2019 00:54

İngiltere Premier League’de 28. hafta maçları oynandı. Premier League dönemindeki ilk şampiyonluğunu elde etmeyi hedefleyen Liverpool, konuğu Watford’ı 5-0’lık skorla mağlup ederek puanını 69’a yükseltti ve liderliğini korudu. Liverpool’un gollerini Sadio Mane (9 ve 20), Divock Origi (66) ve Virgil van Dijk (79 ve 82) kaydetti. Premier League’de 27 Şubat akşamı 5 maç daha oynandı. İşte toplu sonuçlar:

Arsenal 5-1 Bournemouth

Southampton 2-0 Fulham

Chelsea 2-0 Tottenham

Manchester City 1-0 West Ham United

Crystal Palace 1-3 Manchester United 27 Şubat 2019 Fenerbahçe`den heyecan yaratan Alex de Souza fragmanı! Merakla beklenen ‘Fenerbahçe Original Series'in ilk bölümü olan ‘Obrigado Alex' çok yakında Fenerbahçe`nin resmi YouTube kanalında yayınlanacak. Sarı-lacivertliler belgeselin fragmanını yayınladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:54 | 28 Şubat 2019
İngiltere Premier League liverpool Watford
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1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
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23 11 40
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
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