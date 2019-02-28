Kupada finalin adı belli oldu! | TBF Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası

TBF Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor’u 60-36 yenerek finalde BOTAŞ’ın rakibi oldu. Fenerbahçe ile BOTAŞ arasındaki final maçı, 2 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te Şanlıurfa 11 Nisan Salonu’nda oynanacak.

Düşük tempoda başlayan mücadelenin ilk 7 dakikasını Fenerbahçe, Verameyenka ve Hartley'in basketleriyle 6-3 önde geçti. İki takımında hücumda skor bulmakta zorlandığı ilk periyodu 9-5 önde geçen Sarı Lacivertliler karşısında Mersin Büyükşehir Belediyesi, topu pota altına indirerek etkili oldu. Mücadelenin ilk yarısını Fenerbahçe, 21-19 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda Petronyte'in sayılarıyla başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 23. dakikada 26-24 öne geçti. Verameyenka, Birsel ve Hartley'in basketleriyle rakibinin serisini bozan Fenerbahçe, 27. dakikada 40-28'lik skorla 12 sayılık farkı yakaladı. Mücadelenin final periyoduna 42-30 önde giren Sarı Lacivertliler, karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde de etkili oyununu sürdürdü. 33. dakikada 51-30'luk skorla farkı 21 sayıya çıkartan Fenerbahçe, maçtan da 60-36 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Önder Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, İzel Deniz Pehlivan

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Melis Talay 2, Petronyte 12, Sasa Cado 9, Walker 9, Burcu Çiğil, Anderson 1

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Verameyenka 6, Tuğçe Canıtez 8, Zandalasini, Hartley 16, Ayşe Cora, Stokes 17, Esra Ural Topuz 2, Tilbe Şenyürek 4, Özge Yavaş

1. Periyot: 5-9

Devre: 19-21

3. Periyot: 30-42 BOTAŞ kupada finale yükseldi | TBF Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası TBF Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası yarı finalinde Çukurova Basketbol`u 66-63`lük skorla mağlup eden BOTAŞ, finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla Çukurova Basketbol`dan Alina Iagupova oldu. İlgili Haberi Oku