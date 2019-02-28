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Kasımpaşa Akhisarspor maçında ilginç pozisyon! Hakem kartını düşürdü ve…
Ziraat Türkiye Kupası

Kasımpaşa Akhisarspor maçında ilginç pozisyon! Hakem kartını düşürdü ve…

Kasımpaşa Akhisarspor maçında 33. dakikada Hakem Arda Kardeşler koşarken sarı kartını düşürdü. Kardeşler kartını düşürdüğünü fark etmezken Akhisarspor'da Sokol Cikalleshi kartı alarak Arda Kardeşler'e iletti.

28 Şubat 2019 20:55

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final rövanş maçında Kasımpaşa ile Akhisarspor bir araya gelirken karşılaşmanın 33. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı.

Maçın hakemi Arda Kardeşler bir pozisyonda koşarken sarı kartını düşürdü. Kardeşler kartının düştüğünü fark etmezken Akhisarspor’un santrforu Sokol Cikalleshi kartı görüp yerden aldı.

Bir süre Arda Kardeşler’i takip eden Cikalleshi nihayetinde kartı teslim edebildi!

28 Şubat 2019 Kasımpaşa Akhisarspor maçı canlı yayın (İlk yarı oynanıyor) | Kasımpaşa 1-1 Akhisarspor | Ziraat Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası`nda çeyrek final heyecanı Kasımpaşa Akhisarspor maçı ile devam ediyor. İlk maçı Akhisarspor 3-1 kazanırken turu geçen ekip Ümraniyespor`un yarı finalde rakibi olacak. Kasımpaşa Akhisarspor maçı canlı anlatımı ve canlı izle bağlantısı haberde yer almakta. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:28 | 28 Şubat 2019
Akhisarspor Arda Kardeşler Kasımpaşa Sokol Cikalleshi Ziraat Türkiye Kupası
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