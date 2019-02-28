Kasımpaşa Akhisarspor maçında ilginç pozisyon! Hakem kartını düşürdü ve…

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final rövanş maçında Kasımpaşa ile Akhisarspor bir araya gelirken karşılaşmanın 33. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı.
Maçın hakemi Arda Kardeşler bir pozisyonda koşarken sarı kartını düşürdü. Kardeşler kartının düştüğünü fark etmezken Akhisarspor’un santrforu Sokol Cikalleshi kartı görüp yerden aldı.
Bir süre Arda Kardeşler’i takip eden Cikalleshi nihayetinde kartı teslim edebildi!
‘Bu sizden düştü sanırım!’
Arda Kardeşler’in sarı kartı Sokol Cikalleshi’nin elinde! pic.twitter.com/tXquRiZXt7
— SKOR (@SozcuSkor) 28 Şubat 2019