MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 1-2 Akhisarspor | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı Kasımpaşa Akhisarspor maçı ile sona erdi. Akhisar’da oynanan ve 3-1 Akhisarspor’un galibiyetiyle sonuçlanan ilk maçın ardından Akhisarspor bu kez deplasmanda 2-1 kazandı ve yarı finalde Ümraniyespor’un rakibi oldu. Akhisarspor’un golleri 18’de Barbosa ve 84’te Serginho’dan geldi. Kasımpaşa’nın tek golünü 37’de Koita kaydetti. Maç sonrası yaşanan gerginlikte Elvis Manu VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü.

Dk. 90+3: Maç sona erdi

GOL! Dk. 84: Ramazan’dan seken topa Serginho müdahale etti ve Akhisarspor 2-1 öne geçti.

Dk. 78: Akhisarspor’dan Josue’nin frikikten yaptığı vuruşta Ramazan topu son anda tokatladı ve kornere çeldi.

Dk. 72: Kasımpaşa’da Koita’nın kafa vuruşu üst direkten dışarı gitti.

Dk. 66: Oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Cikalleshi’nin yerine Elvis Manu oyunda. Kasımpaşa’da ise Hajradinovic’in yerine İlhan Depe giriyor.

Dk. 64: Akhisarspor’da Cikalleshi sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Dk. 57: Koita penaltı itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Dk. 55: Kasımpaşa’da Koita’nın vuruşu ağlara gitti ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Dk. 46: İkinci yarı başladı.

Dk. 45+2: İlk yarı sona erdi.

Dk. 45+1: Kasımpaşa tehlikeli geldi. Zeki Yavru kaleye gide şutu çıkardı ve gole engel oldu.

GOL! Dk. 37: Kasımpaşa’da ceza sahasına giren Trezeguet, içeri çevirdi, Koita topu ağlara gönderdi: 1-1.

Dk. 33: İlginç pozisyon! Hakem Arda Kardeşler koşarken sarı kartını düşürdü. Akhisarspor’da Sokol Cikalleshi kartı alarak Arda Kardeşler’e verdi.

GOL! Dk. 18: Zeki Yavru’nun pasında Barbosa topu boş ağlara gönderdi: 0-1.

Dk. 7: Kasımpaşa’da Koita’nın şutunda Lukac başarılı

Dk. 1: Maç başladı.

KASIMPAŞA AKHİSARSPOR MAÇI İLK 11’LER

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

SAAT: 20.00

YAYIN: A Spor

KASIMPAŞA AKHİSARSPOR MAÇI CANLI İZLE

HAKEM: Arda Kardeşler

KASIMPAŞA: Ramazan, Ben Youssef, Jouse Sa, Veysel, Hafez, Pavelka, Tarkan, Hajradinovic, Khalili, Trezeguet, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

AKHİSARSPOR: Lukac, Cocalic, Rotman, Barbosa, Josue, Musa, Regattin, Zeki, Kadir, Borges, Cikalleshi

TEKNİK DİREKTÖR: Cem Kavcak

MAÇ SONUCU | Göztepe 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor (3-5 pen.) | Ziraat Türkiye Kupası Göztepe Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası`nda yarı finale yükselen üçüncü takım belli oldu. 1-0`lık yenilginin rövanşında konuğu Evkur Yeni Malatyaspor`u aynı skorla geçen Göztepe eşleşmeyi uzatmaya taşıdı. Uzatmalar sonunda gol gelmeyince penaltılara gidildi. Evkur Yeni Malatyaspor penaltıları 5-3 kazandı ve yarı finale çıktı. Erol Bulut`un öğrencileri Galatasaray`ın rakibi oldu. İlgili Haberi Oku