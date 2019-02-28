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Japonlar Galatasaray – Beşiktaş derbisini bekliyor!
Futbol

Japonlar Galatasaray – Beşiktaş derbisini bekliyor!

Spor Toto Süper Lig'i 23. haftasında oynanan ve 3-3'lük skorla biten Fenerbahçe derbisinden sonra Japon futbolseverler Süper lig tarihinde iki Japon futbolcunun ilk defa karşı karşıya geleceği 5 Mayıs'taki Galatasaray-Beşiktaş maçına gitmenin yollarını arıyor.

28 Şubat 2019 12:42

Şubat ayında ara transferle Dortmund’dan Beşiktaş’a gelen Japon yıldız futbolcu Shinji Kagawa ile yaklaşık bir yıldır Galatasaray forması giren Japon Yuta Nagatomo’nun 5 Mayıs’ta ilk defa karşı karşıya gelecekleri maça Japon futbolseverler yoğun ilgi gösteriyor.

Maçı için İstanbul’a gidemeyenler için ise en azından maçı Japonya’da naklen seyredebilmeleri için başlama saatinin erkene alınması için yoğun talep var. Japonya’da yaşayan Masataka Kobayashi, ateşli bir Beşiktaş taraftarı.

Beşiktaş’ın yıldız ismi Kagawa, sosyal medyaya yüklediği videolarda minik oğlunu omzuna alıp söylediği Beşiktaş şarkıları ve düzgün Türkçesi ile yaptığı tezahüratlar yüzlerce kişi tarafından paylaşılıp Japon televizyonuna da haber olmuş durumda.

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Son güncelleme 12:58 | 28 Şubat 2019
shinji Kagawa Yuta Nagatomo
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23 13 45
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23 11 40
4 Trabzonspor
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