İspanya Enes Ünal’ı konuşuyor! ‘İspanya’nın yükselen değeri…’

İspanya La Liga’da bonservisi Villarreal’de bulunan ve bu sezon Real Valladolid’de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal, İspanya basınının dikkatini çekmeye devam ediyor.

AS gazetesi, 21 yaşındaki Milli forvet hakkında övgüyle bahsederken Enes Ünal için ”La Liga’nın yükselen değeri” yorumunda bulundu.

”LA LIGA’NIN GELECEĞİNE DAMGA VURAR”

Enes Ünal’ın henüz 16 yaşında Bursaspor forması giydiğini hatırlatan AS gazetesi, genç futbolcunun önce Manchester City, ardından NAC Breda, Twente, Villarreal, Levante ve Real Valladolid’e gittiğini belirtirken ”Mayıs ayında 22 yaşına girecek ve şimdiden 4 ülkede oynama tecrübesine sahip. Enes, bu tecrübesiyle La Liga’nın geleceğine damga vurabilecek bir isim. Bu da Villarreal taraftarları için çok iyi bir gelişme.” sözlerini kullandı.

Enes Ünal, bu sezon La Liga’da 21 maça çıkarken 3 gol ve 1 asist üretti. Milli futbolcu, La Liga’da toplam kariyerinde ise 51 maçta 9 gol kaydetti.

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