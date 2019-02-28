İşin anahtarı ciddiyet

FUTBOL 90 dakikadır ve oynanmadan hiçbir maç kazanılmış sayılmaz. Bunu Hatay maçında da gördük. Skorun 4-2'ye gelmesi, G.Saray'a hiç yakışmadı. Hatay'ın mücadelesini alkışlarken sarı-kırmızılı oyuncuların maçın kontrolünü kaybetmesini de es geçmeyelim. Bir de tabii ki hakem kararları VAR! Maçın hakemi Y. Kemal Uğurlu ile ‘VAR' Ali Şansalan'ın, Hatay'ın attığı 4. golde ‘çizgiyi geçti mi, geçmedi mi' tartışması yaşandığına da şahit olduk, tam da “VAR kayıtları açıklansın” dediğimiz günlerde. Bir kez daha gördük ki VAR gelmiş neyime; kuralları bilmiyorsan hakemlikten anlamıyorsan her maç tartışılmaya adaysın.

G.SARAY, müzesine yeni bir kupa daha götürmekten sadece 3 maç uzakta. Cimbom, ezeli rakiplerinin kalmadığı, yola devam eden takımlardan tecrübe olarak öne çıktığı turnuvanın favorisi durumuna geldi. Büyük takımların önem vermezmiş gibi gözüktüğü bu kupada 17 şampiyonluğu bulunan G.Saray'ın, bunu 18'e yükseltmemesi için bir neden gözükmüyor, tabii dünkü gibi ciddiyetten uzaklaşmazsa. G.Saray, ‘Kupa Beyi' olarak anılıyorsa bu, yarıştığı her kulvarda ciddiyetle işi sonuna kadar götürmesindendir.

KÖTÜ zeminlerde takım performanslarını değerlendirmek sağlıklı olmaz. Anadolu'da yaşanan futbol bayramına bu zemin yakışmadı! Yabancı ağırlıklı kadrolar eleştiri malzemesiydi; Fatih Hoca, Hatay karşısına 9 yerliyi sahaya sürdü. İlk maçtaki skor avantajına güvendi, gençlere de şans verdiğini göstermek istedi. Ancak maçta penaltılar sonrası Hatay dirildi, skor 4-2'ye bile geldi. Hakem kararları ne olursa olsun İsmail'in hatası profesyonel bir kaleciye yakışmayan cinstendi. Muslera'ya bir şey olsa İsmail'le şampiyonluk gelir mi, sorusu hep akıllarda olacak.

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