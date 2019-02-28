SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili yeni gelişme!
iddaa’da yeni dönem başlıyor! İşte resmi açıklama
Ziraat Türkiye Kupası

iddaa’da yeni dönem başlıyor! İşte resmi açıklama

iddaa'da yeni dönem başlıyor. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile "iddaa" ihalesinde en düşük teklifi veren Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 10 yıl süreli sözleşme imzalandı.

28 Şubat 2019 19:30

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile “iddaa” ihalesinde en düşük teklifi veren Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 10 yıl süreli sözleşme imzalandı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamada, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması işine ilişkin 11 Şubat’ta ihale gerçekleştirildiği hatırlatılarak, “Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ile Şans Girişim Ortak Girişimi arasında bugünden geçerli olmak üzere 10 yıl süreli sözleşme imzalanmıştır.” denildi.

Şans Girişim Ortak Girişimi’nin ortağı Demirören Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, gün içinde anlaşmanın resmiyet kazanmasının ardından TFF başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. 28 Şubat 2019 Son dakika! Yıldırım Demirören TFF başkanlığından istifa etti Yıldırım Demirören TFF Başkanlığı`ndan istifa ettiğini açıkladı. İlgili Haberi Oku

28 Şubat 2019 Şenol Güneş geldi Yıldırım Demirören bıraktı! Sosyal medya yıkılıyor... TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 7 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Şenol Güneş`in Milli Takım`ın başına getirilmesinin hemen ardından açıklanan bu karar sosyal medyada gündem oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:30 | 28 Şubat 2019
iddaa Şans Girişim Ortak Girişimi tff yıldırım demirören
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 20:30
-
Ankaragücü
Bursaspor
02/03/2019 - 16:00
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
23 11 40
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
TÜMÜNÜ GÖR