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Gerard Pique’nin siyasi açıklaması İspanya’da tartışmalara neden oldu!
İspanya La Liga

Gerard Pique’nin siyasi açıklaması İspanya’da tartışmalara neden oldu!

Barcelonalı futbolcu Gerard Pique "İspanyol televizyonları VAR sisteminden konuşmaktansa siyasi tutukluların davasına daha fazla zaman ayırsa ülke olarak biraz daha ileriye gideriz" diye konuştu. Belçika'ya kaçan eski Katalonya Hükümet Başkanı Carles Puigdemont, açıklamalarından dolayı Pique'ye teşekkür etti. La Liga Başkanı Javier Tebas ise "İspanya'da siyasi tutuklu yok. Pique büyük bir futbolcu ve organizatör ama kötü bir hukukçu" dedi.

28 Şubat 2019 23:58

Barcelonalı futbolcu Gerard Pique’nin İspanya Yüksek Mahkemesi’nde “devlete karşı ayaklanma” suçundan yargılanan ayrılıkçı 12 Katalan lidere destek veren açıklamaları tartışmalara neden oldu. Kral Kupası yarı final rövanşında deplasmanda Real Madrid’i 3-0 yenerek finale çıktıkları maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pique, “İspanyol televizyonları VAR sisteminden konuşmaktansa siyasi tutukluların davasına daha fazla zaman ayırsa ülke olarak biraz daha ileriye gideriz.” dedi. 28 Şubat 2019 Benzema`ya hırsız şoku! El Clasico oynanırken evine girdiler... İspanya`da dün gece Real Madrid ile Barcelona arasında oynanan dünyanın takip ettiği dev maç sırasında ev sahibi ekibin Fransız yıldızı Karim Benzema`nın evi soyuldu. İlgili Haberi Oku

Katalonya’daki bağımsızlık yanlısı girişimlere her zaman destek verdiği bilinen Pique’nin bu görüşünü bir kez daha dile getirerek, “siyasi tutuklular” ifadesini kullanması, ayrılıkçı Katalan siyasetçiler tarafından övülürken, İspanya’nın bütünlüğünü savunanlardan eleştiri aldı. İspanyol yargısından kaçarak Belçika’ya giden eski Katalonya Hükümet Başkanı Carles Puigdemont, Twitter hesabından “Olağanüstü. Cesaretinden ve taahhüdünden dolayı teşekkürler Pique.” mesajını gönderdi.

La Liga Başkanı Javier Tebas ise gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine “İspanya’da siyasi tutuklu yok. Pique büyük bir futbolcu ve organizatör ama kötü bir hukukçu.” açıklamasında bulundu. Öte yandan İspanya’daki sağ görüşlü basın organları da Pique için “provokatör” ifadesini kullandı. 28 Şubat 2019 Rakip kalecilerin korkulu rüyası defans oyuncuları! Avrupa`da forma giyen bazı defans oyuncuları, bu sezon attıkları goller ve yaptıkları asistlerle takımlarının hücum gücüne büyük katkı sağlıyor. Spor Toto Süper Lig`in de yer aldığı Avrupa`nın en önemli 10 liginde forma giyen savunma oyuncuları, hücuma verdikleri önemli katkılarla da taraftarını mutlu ediyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:58 | 28 Şubat 2019
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