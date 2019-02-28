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Fulham’da Claudio Ranieri dönemi sona erdi!
İngiltere Premier Lig

Fulham’da Claudio Ranieri dönemi sona erdi!

İngiltere Premier League'de 28 maç sonunda 17 puanla 19. sırada yer alan Fulham'da Menajer Claudio Ranieri'nin görevine son verildi. Takımı sezon sonuna kadar Scott Parker çalıştıracak.

28 Şubat 2019 23:15

İngiltere Premier League ekiplerinden Fulham, teknik direktör Claudio Ranieri ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçların ardından 67 yaşındaki İtalyan teknik adamın görevine son verildiği ve sezon sonuna kadar takımı Scott Parker’ın çalıştıracağı kaydedildi.

Kasım ayında Slavisa Jokanovic’in yerine gelen Ranieri, başkent ekibiyle çıktığı 16 lig maçında sadece üç galibiyet alabildi. Ligde 19. sırada yer alan Fulham, mart ayında Chelsea, Liverpool ve Manchester City ile karşılaşacak.

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Son güncelleme 23:15 | 28 Şubat 2019
claudio ranieri Fulham İngiltere Premier League
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