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Fikret Orman’dan Şenol Güneş ve Yıldırım Demirören açıklaması
Beşiktaş

Fikret Orman’dan Şenol Güneş ve Yıldırım Demirören açıklaması

Gündemle ilgili önemli açıklamalar yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in haziran ayına kadar takımın başında kalacağını açıkladı.

28 Şubat 2019 16:54

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş’in Milli Takım’ın başına getirilmesi ve Yıldırım Demirören’in istifasını değerlendiren Orman, “Borçlu olan kulüpler, hızlı olarak bütçelerini daraltmak zorunda. Buna başkanı olduğum Beşiktaş da dahil. Şampiyon olmuş tüm kulüpler bunu yapacak. Kulüpler kendi göbeğini kendi kesecek.

ŞENOL GÜNEŞ HAZİRAN AYINA KADAR TAKIMIN BAŞINDA

Yıldırım Demirören’in istifası, hiç beklemediğim, aklıma bile gelmeyen bir sürpriz. Hayırlısı olsun, bir gerekçeleri vardı. Herkes şok oldu. Bundan sonraki süreçte Türk futbolu için hayırlısı olsun. Türk futboluna hizmetleri için teşekkür ederim. Yönetim kurulu toplantımız var. Ondan sonra açıklama yapacağız. Şenol Hoca şu anda haziran ayına kadar takımın başında. Hayırlısı olsun.” ifadelerini kullandı.

28 Şubat 2019 Şenol Güneş geldi Yıldırım Demirören bıraktı! Sosyal medya yıkılıyor... TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 7 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Şenol Güneş`in Milli Takım`ın başına getirilmesinin hemen ardından açıklanan bu karar sosyal medyada gündem oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:30 | 28 Şubat 2019
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