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Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçında gülen Kanarya! | THY Euroleague
Euroleague

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçında gülen Kanarya! | THY Euroleague

THY Euroleague'de normal sezonun 24. haftası Türk derbisine sahne oldu. Fenerbahçe Beko, konuğu Anadolu Efes'i 84-66'lık skorla mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

28 Şubat 2019 22:34

THY Euroleague’de normal sezonun 24. haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i konuk etti. Türk derbisinde oyunu baştan sona üstün götüren ev sahibi parkeden 84-66’lık skorla galip ayrılmayı başardı. Fenerbahçe bu sonuçla 21. galibiyetini elde etti ve liderliğini sürdürdü. Anadolu Efes ise 9. yenilgisini aldı.

Zaman zaman gergin de geçen karşılaşmada konuk ekip Anadolu Efes’te Adrien Moerman 18 sayıyla takımının ve maçın en skorer oyuncusu oldu. Taraftarının da büyük desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko’da ise Nikola Kalinic 15, Kostas Sloukas 14 ve Gigi Datome 13 sayıyla adeta galibiyeti getiren isimler oldu. 28 Şubat 2019 Kupada finalin adı belli oldu! | TBF Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 60-36'lık skorla mağlup ederek finale yükseldi ve BOTAŞ`ın rakibi oldu. Final 2 Mart Cumartesi günü saat 15.00`te Şanlıurfa 11 Nisan Salonu`nda oynanacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:39 | 28 Şubat 2019
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