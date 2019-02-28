Fenerbahçe Beko Anadolu Efes canlı izle! CANLI YAYIN: Euroleague’de Türk derbisi…

Türkiye liginde kıyasıya bir rekabet içerisinde olan Fenerbahçe Efes bu kez Euroleague’de birbirleriyle mücadele edecek. Türk derbisi heyecanı yaşamak isteyen basket severler ise Fenerbahçe Anadolu Efes maçı hangi kanalda merak ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacağı maç Bein Sports’ta canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Anadolu Efes maçı canlı yayını aşağıda yer alıyor.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE CANLI İZLE

FENERBAHÇE ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Anadolu Efes ligin 24. haftasında 28 Şubat Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşı karşıya gelecek. beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak karşılaşma, saat 20.45'de başlayacak.