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Fenerbahçe Beko Anadolu Efes canlı izle! CANLI YAYIN: Euroleague’de Türk derbisi…
Euroleague

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes canlı izle! CANLI YAYIN: Euroleague’de Türk derbisi…

Fenerbahçe Anadolu Efes Euroleague 24. haftada karşı karşıya geliyor. Türk derbisine sahne olacak Avrupa maçından iki takım da maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Fenerbahçe Efes maçı hangi kanalda merak eden basket severler için haberimizin karşılaşmanın tüm detayları ve Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı canlı yayını bulunuyor.

28 Şubat 2019 20:33

Türkiye liginde kıyasıya bir rekabet içerisinde olan Fenerbahçe Efes bu kez Euroleague’de birbirleriyle mücadele edecek. Türk derbisi heyecanı yaşamak isteyen basket severler ise Fenerbahçe Anadolu Efes maçı hangi kanalda merak ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacağı maç Bein Sports’ta canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Anadolu Efes maçı canlı yayını aşağıda yer alıyor.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE CANLI İZLE

FENERBAHÇE ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Anadolu Efes ligin 24. haftasında 28 Şubat Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşı karşıya gelecek. beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak karşılaşma, saat 20.45'de başlayacak.

Son güncelleme 20:33 | 28 Şubat 2019
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Antalyaspor
Yarın - 20:30
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Ankaragücü
Bursaspor
02/03/2019 - 16:00
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Sivasspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
23 11 40
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
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