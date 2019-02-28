Dünyanın en iyi teknik direktörleri belli oldu!

Club World Ranking verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, en iyi 100 teknik direktör sıralamasına Türkiye'den sadece Fatih Terim'in girdiği görüldü.

Veriler güncel sıralamayı yansıtırken, listenin başına River Plate'nin teknik direktörü Marcelo Daniel Gallardo'nun yerleştiği saptandı.

İkinci sırada yer alan isim ise Barcelona'nın teknik adamı Ernesto Valverde olurken, üçüncü sırada Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone'nın yerleştiği kaydedildi. Fatih Terim'in ise doksanıncı sırada olduğu gözlendi.

Terim medyanın da gündeminde

PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde gerçekleşen medya araştırmasında, ligin en çok konuşulan teknik sorumlusunun, hakkında 26 bin 800 haber çıkışı tespit edilen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim olduğu görüldü.

Fatih Terim`den İstiklal Marşı çıkışı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor ile oynanan Türkiye Kupası maçının ardından 11 yabancı futbolcu ile maça çıkılması şeklindeki eleştirilere yanıt verdi. Fatih Terim, Burada İstiklal Marşı okuyacak çok oyuncumuz vardı dedi. İlgili Haberi Oku