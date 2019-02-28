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Chelsea Tottenham canlı izle! CANLI YAYIN: Premier Lig’de kritik maç…
İngiltere Premier Lig

Chelsea Tottenham canlı izle! CANLI YAYIN: Premier Lig’de kritik maç…

Premier Lig 28. haftasında Chelsea Tottenham karşı karşıya geliyor. Seyir zevki yüksek karşılaşmayı takip etmek isteyen futbol severler Chelsea Tottenham maçı hangi kanalda araştırıyor. İşte dev maçı takip etmek isteyenler için Chelsea Tottenham canli izle linki ve maçın detayları...

28 Şubat 2019 20:30

Premier Lig’in 28. haftasında Chelsea Tottenham karşı karşıya geliyor. Bu sezon ligde hayal kırıklılığı yaşayan iki takım da üç puan için sahaya çıkacak. Manchester City ve Liverpool gölgesinde kalan her iki takım da kazanarak önümüzde sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmanın peşinde. Chelsea Tottenham maçını izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Tottenham Chelsea maçı canlı yayın linki yer alıyor. İşte nefesleri kesecek Tottenham Chelsea canlı izle linki, maçın muhtemel 11’leri ve karşılaşamaya dair merak edilen her şey…

CHELSEA TOTTENHAM MAÇI CANLI İZLE

CHELSEA TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea Tottenham maçı bu akşam saat 23:00’da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak…

Son güncelleme 20:30 | 28 Şubat 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 20:30
-
Ankaragücü
Bursaspor
02/03/2019 - 16:00
-
Sivasspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
23 11 40
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
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