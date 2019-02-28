BOTAŞ kupada finale yükseldi | TBF Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası

Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinin ilk eşleşmesinde Botaş, zorlu mücadelede Çukurova Basketbol'u 66-63'lük skorla mağlup ederek finale yükseldi. 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan ve Tivibu Spor'dan da naklen yayınlanan mücadeleyi Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Bahar Akgün ve Alper Arıkoğlu ile TBF Genel Sekreter Yardımcısı Emin Balcı ve TBF yetkilileri de takip etti. Dünya Kupası`nda seribaşı takımlar belli oldu... Türkiye... Ev sahibi Çin`in yanı sıra ABD, İspanya, Fransa, Sırbistan, Arjantin, Litvanya ve Yunanistan, turnuvanın kura çekimine seribaşı olarak katılacak. İlgili Haberi Oku

Düşük tempoda başlayan mücadelenin ilk 8 dakikası 8-8 eşitlikle geçilirken, ilk periyodu Çukurova Basketbol 13-10 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Melis ve Olcay ikilisinin basketleriyle hücumları değerlendiren Botaş, Elizabeth Williams'ın da devreye girmesiyle 20-18 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı 30-30 eşitlikle tamamlandı.

Üçüncü periyodun başında savunmalar ön plana çıkarken, Cuic ve Williams'ın sayılarıyla Botaş 35. dakikada 43-38'lik üstünlüğü yakaladı. Mücadelenin dördüncü çeyreğine 48-43 önde giren Botaş karşısında Iagupova ve Pelin ikilisiyle isabetler kaydeden Çukurova Basketbol, 34. dakikada durumu 53-50'ye getirdi. Mola alan Botaş, ara sonrasında hücumu Olcay Çakır Turgut ile değerlendirdi. Astou Ndour'un basketiyle bitime 1,5 dakika kala Çukurova Basketbol farkı iki sayıya kadar indirirken, Büşra Akbaş'ın basketiyle Botaş skoru 65-61'e getirdi. Son bölümde skor avantajını koruyan Botaş, maçtan da 66-63 galibiyetle ayrıldı.

SALON: 11 Nisan Spor

HAKEMLER: Süleyman Dağder Dağlı, Göksun Öz, Tolga Edis

ÇUKUROVA BASKETBOL: Alina Iagupova 20, Pelin Bilgiç 7, Kelsey Bone 10, Sevgi Uzun 5, Astou Ndour 11, Chelsea Gray 7, Şaziye İvegin 3, Meltem Avcı, Öykü Taşkın, Sera Özelçi

BOTAŞ: Elizabeth Williams 8, Olcay Çakır Turgut 10, Monica Cuic 16, Büşra Akbaş 7, Tijana Krivacevic 3, Melis Gülcan 16, Kübra Erat 6, Erdenay Topçu, Sehernaz Çidal, Aylin Darinç Miami Heat, şampiyonu son saniyede yendi! Amerikan Basketbol Ligi`nde (NBA) Miami Heat, son şampiyon GoldenState Warriors`ı son saniye basketiyle 126-125 mağlup etti. NBA`e 11 maçla devam edildi. İlgili Haberi Oku