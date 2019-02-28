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Benzema’ya hırsız şoku! El Clasico oynanırken evine girdiler…
İspanya La Liga

Benzema’ya hırsız şoku! El Clasico oynanırken evine girdiler…

İspanya'da dün gece Real Madrid ile Barcelona arasında oynanan dünyanın takip ettiği dev maç sırasında ev sahibi ekibin Fransız yıldızı Karim Benzema'nın evi soyuldu.

Ümit GENÇ 28 Şubat 2019 13:14

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya Kral Kupası yarı finalinde 1-1 biten ilk maçın rövanşında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Barcelona’ya Santiago Bernabeu’da 3-0 maplup olarak final şansını kaybeden Real Madrid’in Fransız yıldızı Karim Benzema maç sonunda büyük bir şok daha yaşadı.

El Clasico’nun oynandığı sırada Benzema’nın evine giren hırsızlık yıldız oyuncunun değerli eşyalarını çaldı. Maç sırasında evde kimsenin olmamasından faydanalan soyguncular Barcelona karşısında kaybeden Benzema’ya bir büyük şok daha yaşattı.

Bu sezon İspanya’da maç anında yapılan soygunların artması nedeniyle polisin bir çete operasyonu başlattığı öğrenildi. Polis, Benzema’nın evine giren davetsiz misariflerin kısa süre önce Barcelona – Valladolid maçı sırasında Kevin Prince Boateng’in evini soyan kişilerle bağlantılı olabileceği üzerinde duruyor.

Kısa süre önce gerçekleşen o soygunda Boateng’in dairesinden 300 bin Euro değerinde mücevher ve nakit para çalınmıştı. 28 Şubat 2019 Barcelona Real Madrid`i dağıttı! Ramos çılgına döndü... İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona, deplasmanda Real Madrid`i 3-0`lık skorla mağlup etti ve 1-1`in rövanşında adını finale yazdıran taraf oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:14 | 28 Şubat 2019
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