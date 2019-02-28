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Arda Turan’dan Emre Belözoğlu’na ders!
Medipol Başakşehir

Arda Turan’dan Emre Belözoğlu’na ders!

Medipol Başakşehir'in yıldız isimleri Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın antrenmandaki diyaloğu dikkat çekti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntü büyük ilgi gördü.

28 Şubat 2019 09:31

Spor Toto Süper Lig’in geride kalan 23 haftalık bölümünü 51 puanla lider tamamlayan Medipol Başakşehir’de Emre Belözoğlu idmanda şov yaptı.

38 yaşındaki futbolcu, köşe vuruşu noktasından topu kaleye sokmaya çalıştı. Vuruşlar sırasında takım arkadaşı Arda Turan ile diyaloğu dikkat çekti.

Emre Belözoğlu’nun isabetsiz vuruşu sonrası Arda Turan’ın tekniği anlatırken “Barcelona’da bunu oynuyorlardı antrenmanda. Çok zor bu” dediği duyuldu.

Arda Turan, başarılı vuruşlardan sonra Emre’ye “İyi bir eğitmenim” diye takıldı. Toplam 5 atış yapan tecrübeli isim, 3 tanesini ağlara gönderdi.

İşte o anlar…

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Son güncelleme 09:33 | 28 Şubat 2019
arda turan Başakşehir Emre Belözloğlu
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