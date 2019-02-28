Adı Galatasaray’la anılan Fatih Öztürk kadro dışı bırakıldı

Süper Lig’de düşme hattında son sırada bulunan Akhisarspor’da kaleci Fatih Öztürk, kadro dışı bırakıldı. Galatasaray’la deplasmanda oynanan son maçta sakatlığı gerekçesiyle son anda kadrodan çıkartılıp forma giymeyen 32 yaşındaki file bekçisi, U21 takımla antrenmanlara çıkıyor.

Galatasaray’a transferine izin çıkmadı

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fatih’in Galatasaray’la söz kestiği iddia edilmişti. İsmi sezon başında ve devre arasında da Galatasaray’la anılan ancak transferine yönetimin izin vermediği file bekçisi, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kaleyi Milan Lukac’tan devralıp ardından takımın 1 numarası olmuştu. Fatih’in yerine son Galatasaray deplasmanında bu sezon ilk kez ligde kaleyi koruyan Lukac, 90+4’üncü dakikada yediği hatalı golle takımın mağlubiyetinde başrol oynadı.

“O hatayı ben yapsam hain ilan edilirdim”

Yeşil-siyahlılarla geçen yıl Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı kazanma başarısı gösteren Fatih, “Ben Galatasaray’la hiçbir görüşme yapmadım. Son Galatasaray maçında hafif ağrım olduğu için forma giyemedim. O maçta ben oynasam ve uzatma dakikalarında Lukac yerine o hatayı ben yapsam hain ilan edilirdim. Ancak gerçekten sakatlığım nedeniyle oynayamadım” dedi.