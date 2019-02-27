SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 'Araştırmadan yola çıkacak kadar toy değilim'
Yücel İldiz: “Zor bir 90 dakika oynayacağız”
TFF 1.Lig

Yücel İldiz: “Zor bir 90 dakika oynayacağız”

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında deplasmanda Elazığspor ile karşılaşacak olan Denizlispor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Yücel İldiz karşılaşma ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bulunduğumuz yeri pekiştirmek adına mutlaka kayıpsız dönmemiz gerekiyor" dedi.

27 Şubat 2019 12:54

Yeşil-siyahlı ekip 2 Mart Cumartesi günü oynayacağı Elazığspor maçı hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. İldiz gözetiminde yapılan çalışma fizik ve kondisyon ağırlıklı yapılırken, futbolcuların çalışmalarda hayli hırslı olmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Antrenman öncesi gazetecilere Elazığspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İldiz, zorlu bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini işaret etti.

27 Şubat 2019 Denizlispor Kalkan ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı Abalı Denizlispor 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alihan Kalkan ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. İlgili Haberi Oku

Denizlispor olarak ligdeki yerlerini pekiştirmek istediklerini, Elazığspor'un da alt sıralardan kurtulmak için kazanma isteğinin olduğunu vurgulayan İldiz, “Bu hafta Elazığspor ile oynayacağız. Biliyorsunuz onlar da zor durumdalar ve son dakika 20'nin üzerinde oyuncu transferi yaptılar. Tekrar takım olmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda alt sıralardan kurtulmaya çalışan bir takım. Hep söylediğim gibi bütün maçların kendine göre özellikleri var. Zorluk derecesi yüksek müsabakalar olacak. Bundan sonra her takımın maçı böyle olacaktır. Ama dediğim gibi bugüne kadar hep zorlukların üstesinden geldik. Geçen hafta bir kazaya uğramıştık. Bunlar futbolun içerisinde var ama kazanmak zorunda olduğumuz bir müsabakaya gidiyoruz. Rakibimiz de kazanmak zorunda. Hafta sonuna kadar çalışacağız ve rakibimizin içinde bulunduğu durumu bilerek onlara saygı duyarak hazırlanacağız. Onlar da alt sıralardan kurtulmak için kazanmak isteyecektir. Biz de bulunduğumuz yeri pekiştirmek adına mutlaka kayıpsız dönmek istiyoruz. Bu koşullar içerisinde zor bir 90 dakika oynayacağız ama dediğim gibi kayıp vermeden dönmek istiyoruz” diye konuştu.

Son güncelleme 14:38 | 27 Şubat 2019
denizlispor Spor Toto 1. Lig Yücel İldiz
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
01/03/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
Bursaspor
02/03/2019 - 16:00
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
23 11 40
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
TÜMÜNÜ GÖR