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Uşakspor Mehmet Yozgatlı ile anlaştı
Spor Toto 2. Lig

Uşakspor Mehmet Yozgatlı ile anlaştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 12 maçta 1 galibiyet alabilen Utaş Uşakspor teknik direktör Bahri Kaya'yla yollarını ayırdıktan sonra Mehmet Yozgatlı ile anlaştı

27 Şubat 2019 13:38

Bahri kaya ile yollarını ayıran Uşakspor , daha önce İnegölspor’u çalıştıran İsmail Güldüren ile masaya oturmuş fakat anlaşma sağlanamamıştı.

Uşakspor yönetimi 3. Lig ekibi Karaköprü Belediyespor’la yollarını ayıran Mehmet Yozgatlı’yla masaya oturdu. Teknik adamın bugün kente gelerek sezon sonuna kadar anlaşma imzalayacağı öğrenildi.

Futbolculuk hayatında Adanaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Gaziantepspor, Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor’da oynayan 40 yaşındaki Yozgatlı, 2012-2013 sezonunda Eyüpspor’da teknik direktörlük yaşamına başladı. Genç teknik adam daha önce Karabükspor ve Karaköprü Belediyespor’da görev yapmıştı.

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Son güncelleme 13:58 | 27 Şubat 2019
Mehmet Yozgatlı TFF 2. Lig uşakspor
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