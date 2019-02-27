Türkiye U19 Kadın Milli Takımı, Belçika’ya 1-0 mağlup oldu

U19 Kadın Milli Takımımız, İstanbul’da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde oynadığı hazırlık maçında Belçika’ya 1-0 yenildi. Belçika adına karşılaşmanın tek golünü 71. dakikada Buabadi Esther attı. Milli Takımımız, Belçika ile 01 Mart 2019 Cuma günü bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Stat: TFF Riva

Hakemler: Habibe Yorgun, Neslihan Koç, Gülşah Nur Şen, İlayda Hilal Çetiner

Türkiye: Bedriye Çam, Dilan Yeşim Taşkın, Cansu Nur Kaya, Diyan Ceyhan (Dk.45 Ferda İpek Çelik), Büşra Kuru, Melike Öztürk, Seda Nur İncik, Birgül Sadıkoğlu, Ece Tütüncü, Melisa Özarslan (Dk.28 Elif Keskin), Kevser Kartal

Belçika: Bastiaen Femke, Kees Sarı (Dk.73 Verdonck Saar), Vierendeels Ella (Dk.45 Camps Romy), Knapen Karlijn (Dk.64 Janssens Aster), Tysiak Amber (Dk.73 Mertens Zenia), Petry Lisa (Dk.64 Pirotte Stephanie), Buabadi Esther, Geers Janne, Dhondt Kaily (Dk.73 Corbeels Noa), Vanderdonckt Tiffanie, Brackman Constance (Dk.64 Vanaenrode Gwyneth)

Sarı Kartlar: Dk.27 Melike Öztürk (Türkiye), Dk.66 Tysiak Amber (Belçika), Dk.70 Pirotte Stephanie (Belçika)

Gol: Buabadi Esther (Dk. 71)

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U19 Kadın Milli Takımımızın Belçika maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Bedriye Cam (Şanlıurfa Gençlik Spor), İrem Damla Şahin (Konak Belediye Spor)

Defans: Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlık Spor), Dilan Yeşim Taşkın (Sv Horn), Melisa Nilgün Keser (Yeni Mahalle 52 Spor), Ferda İpek Çevik (Ataşehir Belediye Spor), Ece Tütüncü (Dudullu), Dilan Bora (Fomget Gençlik ve Spor), Didem Dülber (Fomget Gençlik ve Spor), Kevser Kartal (1207 Antalya Spor Kadın Futbol Kulübü), Melisa Özarslan (Vfl Bochum)

Orta Saha: Büşra Kuru (FC Speyer), Helin Ataç (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Seda Nur İncik (1207 Antalya Spor Kadın Futbol Kulübü), Cansu Gürel (Konak Belediye Spor), Diyan Ceyhan (Hakkari Gücü Spor), Elif Keskin (Beşiktaş A.Ş), Ahsen Sena Yurtoğlu (Fomget Gençlik ve Spor), Selin Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediye Spor), Melike Dinçel (Konak Belediye Spor)

Forvet: Melike Öztürk (İncirliova Belediye Spor), Birgül Sadıkoğlu (Eskişehir Öncü Spor Kulübü)

Futbol Gelişim Direktörü: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Suat Okyar

Ahmet Ağaoğlu: VAR`da FIFA`nın mı hakemlerin mi kararları geçerli? Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Her ne kadar VAR kuralları FIFA tarafından düzenlenmiş olsa da tüm uyarılara ve ciddi eğitimlere rağmen, bazı hakemlerimiz bu kuralları hiçe sayıp pervasız bir şekilde kendi kurallarını uygulamaktan imtina etmemektedirler. dedi. İlgili Haberi Oku