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Trabzonspor’dan Yusuf ve Abdülkadir’in sağlık durumu hakkında açıklama
Trabzonspor

Trabzonspor’dan Yusuf ve Abdülkadir’in sağlık durumu hakkında açıklama

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumları hakkında açıklamada bulundu. Güven, "Yusuf'un yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonrası sağ ayak bileği kemiğinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Abdülkadir Ömür'ün tedavisine Almanya'da devam edilecek" dedi.

27 Şubat 2019 19:18

Trabzonspor, sakatlıkları bulunan genç oyuncuları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Yusuf’un Ümraniyespor maçında ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

“Oyuncumuzun yapılan muayenesi ve çekilen MR’ı sonrası sağ ayak bileği kemiğinde ödem tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır. Kendisini koruma amaçlı olarak salonda çalıştırıyoruz.”

Güven, bir süredir sağ ayak topuk bölgesinde ağrıları bulunan ve gerekli müdahaleleri yapılan Abdülkadir Ömür’le ilgili ise “Abdülkadir Ömür’ün tedavisine Almanya’da devam edilecek.” ifadesini kullandı. 27 Şubat 2019 Ahmet Ağaoğlu: VAR`da FIFA`nın mı hakemlerin mi kararları geçerli? Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Her ne kadar VAR kuralları FIFA tarafından düzenlenmiş olsa da tüm uyarılara ve ciddi eğitimlere rağmen, bazı hakemlerimiz bu kuralları hiçe sayıp pervasız bir şekilde kendi kurallarını uygulamaktan imtina etmemektedirler. dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:18 | 27 Şubat 2019
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