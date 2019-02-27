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THY Euroleague’de 24. hafta heyecanı
Euroleague

THY Euroleague’de 24. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 24. haftasında oynanacak Türk derbisinde Fenerbahçe ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. Darüşşafaka ise deplasmanda İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile mücadele edecek.

27 Şubat 2019 09:48

THY Euroleague’de 24. hafta heyecanı yarın ve 1 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Khimki Moskova, EA7 Olimpia Milano’yu ağırlayacak. Ligde bu hafta Türk derbisi heyecanı da yaşanacak. Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Anadolu Efes ile mücadele edecek. Darüşşafaka ise İsrail deplasmanında Maccabi FOX Tel Aviv ile oynayacak. Hafta Barcelona Lassa – Real Madrid arasındaki İspanya derbisiyle sona erecek.

THY Euroleague’in 24. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın

 

20.00 Khimki Moskova – EA7 Olimpia Milano

20.45 Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv – Darüşşafaka Tekfen

22.30 Saski Baskonia SAD – Zalgiris Kaunas

23.00 Gran Canaria – Panathinaikos

1 Mart Cuma

 

21.00 Buducnost Podgorica – Bayern Münih

22.30 Olympiakos – CSKA Moskova

23.00 FC Barcelona Lassa – Real Madrid

27 Şubat 2019 Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir: `Ayıp oluyor!` Galatasaray'ın, maçın erken saatte oynanması yönündeki talebini `Ayıp` olarak niteleyip eleştiren Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, “Buraya gelen geliyor, puanını alan dönüyor. Oynayan oynuyor yani. Bu kadarına pes” diye konuştu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:33 | 27 Şubat 2019
anadolu efes Darüşşafaka Tefken Fenerbahçe Beko
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Ankaragücü
Bursaspor
02/03/2019 - 16:00
-
Sivasspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
23 11 40
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
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