TBF Kadınlar Türkiye Kupası | İşte yarı final eşleşmeleri!

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçları tamamlandı.

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda BOTAŞ, OGM Ormanspor’u 78-58; Çukurova Basketbol, Beşiktaş’ı 77-66; Mersin Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 79-76 ve Fenerbahçe de derbide Galatasaray’ı 71-56 yenerek yarı finale yükseldi.

28 Şubat’ta yapılacak yarı final maçlarında Çukurova Basketbol ile BOTAŞ, saat 17.00’de; Mersin Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe ise saat 19.30’da karşılaşacak. Final maçı ise 2 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te oynanacak. Kupa derbisinde Fenerbahçe Galatasaray`ı mağlup etti | TBF Kadınlar Türkiye Kupası Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası'nın son çeyrek final eşleşmesinde Fenerbahçe, derbi mücadelesinde karşılaştığı Galatasaray'ı 71-56'lık skorla mağlup etti. İlgili Haberi Oku