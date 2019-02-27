Son dakika! Galatasaray’a TFF’den flaş saat değişikliği cevabı!

Galatasaray, resmi internet sitesinden, TFF’den saat değişikliği talep ettikleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hakkında bir açıklamada bulundu. Açıklamada başvurunun ev sahibi Erzurumspor ve yayıncı kuruluşun olumsuz görüşleri neticesinde TFF tarafından geri çevrildiği ifade edildi.

İşte açıklama:

Bilindiği üzere, 3 Mart 2019 Pazar günü saat 19:00 da oynanacak olan Erzurumspor – Galatasaray maçı için, gerek TFF gerekse yayıncı kuruluş nezdinde maçın daha uygun meteorolojik, saha ve fiziki koşullarda oynanabilmesi ve gündüz saatlerine alınması konusunda, maç saatinin ilan edildiği ilk günden itibaren başvuruda ve müteaddid görüşmelerde bulunduk.

Bu çerçevede, sporcu sağlığını ön plana alarak, maçın daha adil ve eşit şartlarda oynanması için 13:30 ya da 16:00 gibi uygun bir saate alınması yönünde yaptığımız yazılı talebimize karşı; yayıncı kuruluş ve ev sahibi takımın olumsuz görüşleri gerekçesiyle, daha önce ilan edilen gün ve saatte oynanacağı TFF tarafından Kulübümüze bildirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

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