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Sahada kurban kesip dua ettiler
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Sahada kurban kesip dua ettiler

Manisa 2. Amatör Ligi H Grubu ilk hafta maçında pazar günü Sartspor'a konuk olacak olan Salihli Razlıspor, yeni sezon açılışını dualar eşliğinde kurban keserek gerçekleştirdi.

27 Şubat 2019 13:29

Manisa’nın Salihli ilçesinde yeni sezon açılışı ilginç bir şekilde sahada kurban keserek yapıldı. Salihli İsmail Doğan Erdinç Stadında antrenman öncesi gerçekleşen açılış törenine Razlıspor Yönetim Kurulu Üyeleri, teknik heyet ve futbolcular katılırken dualar eşliğinde kazasız bir sezon dileğinde bulunuldu.

Razlıspor Başkanı Ali Sarıkayalı, ligde başarılı olmak istediklerini belirterek, “Tek temennimiz sakatlık olmadan bir sezon geçirmek. Teknik ekip ve oyuncularımıza olan inancımız tam. Yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Konuşmaların ardından kurban kesilerek sezonun hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Son güncelleme 13:29 | 27 Şubat 2019
Bölgesel Amatör Lig ( futbol kurban
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