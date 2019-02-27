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El Clasico’da rövanş vakti! Real Madrid Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda?
Dünyadan Futbol

El Clasico’da rövanş vakti! Real Madrid Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda?

Real Madrid Barcelona maçı tüm sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Sadece İspanya'da veya Avrupa'da değil, tüm dünyada haftanın en büyük maçı olarak heyecanla beklenen Real Madrid Barcelona mücadelesine kısa bir zaman kaldı. Hafta sonunda ligde de karşı karşıya gelecek olan iki takım, önce Kral Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Kral Kupası yarı finalinde Camp Nou'da 1-1 biten ilk maçın rövanşında Real Madrid, Barcelona'yı konuk ediyor. Real Madrid Barcelona hangi kanalda saat kaçta?

27 Şubat 2019 19:38

Real Madrid Barcelona İspanya Kral Kupası’nda rövanş maçına çıkıyor. İlk maçta 1-1 berabere kalan iki ekip rövanş maçında finale yükselme mücadelesi verecek. Real Madrid deplasmanda attığı bir golün avantajıyla çıkacak. El Clasico maçı tüm dünyada merak edilirken bir diğer merak konusu ise Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda saat kaçta?

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İspanya Kral Kupası'nda erken final niteliği taşıyan Real Madrid Barcelona maçı, 27 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'da oynanacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncı kuruluşu bulunmuyor. Real Madrid – Barcelona maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar:

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

MUHTEMEL 11’LER:

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilon, Kroos, Casemiro, Modric, Vazquez, Vinicius, Benzema

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Umtiti, Pique, Jordi Alba, Vidal, Rakitic, Busquets, Dembele, Messi, Suarez

SON ŞAMPİYON BARCELONA

Bir önceki Kral Kupası’nı finalde Sevilla’yı 5-0 yenerek müzesine götüren Barcelona, en büyük rakibini eleyerek bir kez daha kupanın en büyük favorisi konumuna gelmek istiyor.

Son güncelleme 21:04 | 27 Şubat 2019
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