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NBA’de Nuggets fırtınası! Peş peşe 5. galibiyet
NBA

NBA’de Nuggets fırtınası! Peş peşe 5. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder'ı 121-112 mağlup etti. Thunder'ı 121-112 yenen Denver Nuggets, galibiyet serisini 5 karşılaşmaya çıkardı

27 Şubat 2019 10:23

NBA’e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nın iddialı takımları Denver Nuggets ile Oklahoma City Thunder arasındaki mücadeleyi, 121-112 ev sahibi Nuggets kazandı. Art arda 5. galibiyetini alan Nuggets’ta Nikola Jokic 36 sayı, 10 asist, 9 ribaunt, Will Barton 23 sayı, 5 asist ve Jamal Murray 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı. Thunder’da Paul George 25 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 6 ribaunt, Russell Westbrook 22 sayı, 14 ribaunt, 9 asist ve Jerami Grant 21 sayı, 5 ribaunt üretti.

Sonuçlar :

New York Knicks-Orlando Magic: 108-103

Toronto Raptors-Boston Celtics: 118-95

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 121-112

Son güncelleme 10:23 | 27 Şubat 2019
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