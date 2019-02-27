Muğlaspor’da Kerimoğlu dönemi 

Yeşil-beyazlılar Kerimoğlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Başkan Erol Kapiz, Kerimoğlu ile beklenen çıkışı yakalayacaklarını belirterek, “Yönetim olarak bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu düşündük. Ardından Tolgay hocamızla bu sezon ve önümüzdeki sezon için yola devam etme kararı aldık” dedi.

Muğlaspor camiasına başarı sözü veren, eski ünlü futbolcu Tugay Kerimoğlu’nun da ağabeyi olan Tolgay Kerimoğlu ise şu cümleleri kullandı:

“Önümüzde 11 maçlık bir periyot var. Alacağımız galibiyetlerle alt sıralardan kurtulmamız gerekiyor. Bahanelere sığınmadan yolumuza devam etmeliyiz. Bu hafta deplasmanda Golcükspor ile karşılaşacağız. Rakibimizi yenerek çıkışa geçmek istiyoruz.”

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