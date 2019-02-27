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Malatya Yeşilyurt Belediyespor haftayı maç yapmadan geçirecek
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Malatya Yeşilyurt Belediyespor haftayı maç yapmadan geçirecek

Spor Toto BAL 2. Grup’ta yer alan Yeşilyurt Belediyespor, haftayı maç yapmadan 3 puan alarak geçirecek.

27 Şubat 2019 11:53

2. Grupta zirve yolunda oynadığı 14 maçın 13'ünü kazanarak önemli bir başarıya imza atan Malatya ekibi, geçen hafta deplasmanda Kilis Belediyespor'u 2-1 mağlup etmesini başarmıştı.

Grupta Sivas temsilcisi Şarkışla'yı takip eden Malatya ekibi, bay geçeceği haftada rakibi Şarkışla'nın puan kaybetmesini bekleyecek. Son 14 maçta 13.galibiyetine imza atan turuncu yeşilliler bu haftayı Hankendi ligden çekildiği için bu haftayı bay olarak geçirecek. Spor Toto BAL 2. Grup'ta lider Şarkışla'nın 53 puanı bulunurken, takipçisi Yeşilyurt Belediyespor ise 49 puan sahip.

Lider Şarkışla Belediyespor bu hafta sahasında 1920 Maraş takımıyla karşılaşacak.

27 Şubat 2019 Malatya İdmanyurdu Play-Off`u garantilemek istiyor Bu sezon yaptığı transferler ve oynadığı futbolla Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi`nde adından sıkça söz ettiren, B Grubu`nun lideri Malatya İdmanyurdu, 13. Haftada oynayacağı Hekimhan Belediyespor maçını kazanması halinde play grubuna gitmeyi garantileyecek. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:53 | 27 Şubat 2019
Malatya Yeşilyurt Belediyespor Spor Toto BAL
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