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Malatya İdmanyurdu Play-Off’u garantilemek istiyor
Alt Ligler

Malatya İdmanyurdu Play-Off’u garantilemek istiyor

Bu sezon yaptığı transferler ve oynadığı futbolla Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde adından sıkça söz ettiren, B Grubu'nun lideri Malatya İdmanyurdu, 13. Haftada oynayacağı Hekimhan Belediyespor maçını kazanması halinde play grubuna gitmeyi garantileyecek.

27 Şubat 2019 11:19

Malatya 1. Amatör Büyükler Ligi’nde oynadığı 10 maçta aldığı 25 puanla lider durumunda bulunan Malatya İdmanyurdu, hafta sonu oynayacağı Hekimhan maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Ligde oynadığı son 2 maçta 1 yenilgi, 1 beraberlik alarak düşüşe geçen İdmanyurdu, bu hafta kazanıp play-offu garantilemek istiyor.

Takımın antrenörü Hakan Aydemir yaptığı açıklamada, Play-Offu garantilemek istediklerini söyledi. Takım olarak son 2 haftada aldıkları kötü sonuçların her takımda yaşanabileceğini belirten Aydemir, “Sezona şampiyonluk ve Bölgesel Amatör Futbol Ligi hedefiyle başladık. İyi bir takımımız var. Yeni transferlerimizle kadromuzu daha da güçlendirdik. Takımımız şu an grubunda lider ve kalan maçlarımızda istediğimiz sonuçları alarak Play-Off’u garantilemek istiyoruz. Son 2 haftada aldığımız kötü sonuçlar her takımda yaşanabilecek bir durum. Biz bu sezon hedefimizi gerçekleştirip BAL'a yükselmek istiyoruz” diye konuştu.

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Son güncelleme 11:20 | 27 Şubat 2019
1.Amatör Büyükler Ligi Malatya İdman Yurdu play off
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