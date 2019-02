Malatya İdmanyurdu Play-Off’u garantilemek istiyor

Malatya 1. Amatör Büyükler Ligi’nde oynadığı 10 maçta aldığı 25 puanla lider durumunda bulunan Malatya İdmanyurdu, hafta sonu oynayacağı Hekimhan maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Ligde oynadığı son 2 maçta 1 yenilgi, 1 beraberlik alarak düşüşe geçen İdmanyurdu, bu hafta kazanıp play-offu garantilemek istiyor.

Takımın antrenörü Hakan Aydemir yaptığı açıklamada, Play-Offu garantilemek istediklerini söyledi. Takım olarak son 2 haftada aldıkları kötü sonuçların her takımda yaşanabileceğini belirten Aydemir, “Sezona şampiyonluk ve Bölgesel Amatör Futbol Ligi hedefiyle başladık. İyi bir takımımız var. Yeni transferlerimizle kadromuzu daha da güçlendirdik. Takımımız şu an grubunda lider ve kalan maçlarımızda istediğimiz sonuçları alarak Play-Off’u garantilemek istiyoruz. Son 2 haftada aldığımız kötü sonuçlar her takımda yaşanabilecek bir durum. Biz bu sezon hedefimizi gerçekleştirip BAL'a yükselmek istiyoruz” diye konuştu.

Servet Tazegül Milli Takım Antrenörlüğüne getirildi! Taekwondonun Messi'si lakaplı Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Servet Tazegül, tecrübesini ve birikimlerini artık şampiyonlar yetiştirmek için kullanacak. Tazegül, Taekwondo Erkek Milli Takım antrenörlüğüne getirildi. İlgili Haberi Oku