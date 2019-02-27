Kupa derbisinde Fenerbahçe Galatasaray’ı mağlup etti | TBF Kadınlar Türkiye Kupası

Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası'nın son çeyrek final eşleşmesinde Fenerbahçe, derbi mücadelesinde karşılaştığı Galatasaray'ı 71-56'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe; BOTAŞ, Çukurova Basketbol ve Mersin BŞB ile birlikte adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Mersin BŞB ile, Çukurova Basketbol ise BOTAŞ ile eşleşti

İlk 2.5 dakikası karşılıklı boş hücumlarla geçilen mücadelede 5. dakikayı Fenerbahçe 12-2 önde geçti. Mola alan Galatasaray, ara sonrasında Monika Grigalauskyte'in basketiyle rakibinin serisine son verdi. İlk periyodu 20-8 önde tamamlayan Sarı Lacivertliler, 13. dakikada 28-12'lik üstünlüğünü sürdürdü. Sarı Kırmızılılar Alperi Onar ve İrem Naz Topuz ikilisiyle skor bulduğu bölümde savunmada rakibini durdurmakta zorlandı. Mücadelenin ilk yarısını Fenerbahçe 41-26 önde kapattı.

Üçüncü periyoda Vaughn, Tuğçe ve Plum üçlüsünün sayılarıyla 8-0'lık seriyle giren Fenerbahçe, skoru da 48-26'ya getirdi. Jefferson'ın basketiyle bu periyottaki ilk sayılarını kaydeden Galatasaray, 25. dakikada farkı 13 sayıya indirdi (48-35). Mücadelenin dördüncü çeyreğine 55-42 üstün giren Fenerbahçe, Zandalasini'nin sayılarıyla son 10 dakikalık bölümde skor buldu. Fenerbahçe, 35. dakikasını 66-46'lık skorla önde geçtiği maçı 71-56 kazandı.

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Önder Yılmaz, Süleyman Dağder Dağlı, Nazlı Çisil Güngör

Fenerbahçe: Merve Arı, Ayşe Cora 12, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Vaughn 9, Plum 10, Verameyenka 9, Tuğçe Canıtez 13, Tilbe Şenyürek 3, Özge Yavaş 2, Zandalasini 11, Esra Ural Topuz

Galatasaray: Şerife Alperi Onar 16, İrem Naz Topuz 7, Sinem Ataş, Işıl Alben, Farhiya Abdi 11, İnci Güçlü, Grigalauskyte 10, Macaulay 7, Jefferson 5

1. Periyot: 20-8

Devre: 41-26

3. Periyot: 55-42 Dünya Kupası`nda seribaşı takımlar belli oldu... Türkiye... Ev sahibi Çin`in yanı sıra ABD, İspanya, Fransa, Sırbistan, Arjantin, Litvanya ve Yunanistan, turnuvanın kura çekimine seribaşı olarak katılacak. İlgili Haberi Oku