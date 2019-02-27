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Karşıyaka’nın kader haftaları
Spor Toto 3. Lig

Karşıyaka’nın kader haftaları

TFF 3'üncü  Lig 2'nci Grup'ta lider Kırşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek tekrar çıkışa geçen Karşıyaka, 9 gün içinde 3 önemli maçtan alacağı sonuçla ligdeki hedefini belirleyecek.

27 Şubat 2019 14:50

Grupta 2 Mart Cumartesi günü deplasmanda zirve yarışındaki Altındağ Belediyespor’un konuğu olacak Karşıyaka, 6 Mart Çarşamba günü İzmir’de yine Play-Off hattında yer alan Kızılcabölük’ü ağırlayacak. Bu maçtan hemen sonra 10 Mart’ta deplasmanda Osmaniyespor’a rakip olacak yeşil-kırmızılılar bu 3 maçtan alacağı sonuçla sıralamasını belirleyecek.

Altyapı patentli oyuncularla son 13 maçta sadece 2 yenilgi alan Karşıyaka, 10 gün içindeki bu 3 kritik maçtan en az 7 puan çıkartıp rotasını Play-Off’a çevirmeye çalışacak. Mart ayını yoğun bir fikstürle geçirecek İzmir temsilcisi bu periyodun ardından ay içinde Ofspor ve Pazarspor’la da karşılaşıp toplam 5 kritik maça çıkacak.

Teknik direktör Mesut Toros, “Takımın havası çok iyi. Yönetim ve taraftarımız her zaman bize destek veriyor ve yanımızdan hiç eksik olmuyor. Bu da takımın motivasyonunu olumlu yönde etkiliyor. Bu 3 maçı en iyi şekilde değerlendirip ligdeki hedefimizi ortaya koymaya çalışacağız” dedi.

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Son güncelleme 14:50 | 27 Şubat 2019
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