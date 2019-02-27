SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: YSK'dan flaş oy pusulası kararı!
İspanyol atletizminde cinsel taciz skandalı! 15 yıl 6 ay hapis cezası!
Diğer Sporlar

İspanyol atletizminde cinsel taciz skandalı! 15 yıl 6 ay hapis cezası!

İspanya Atletizm Milli Takımı'nın eski antrenörü Miguel Angel Millan Sagrera, çocuklara yönelik cinsel taciz suçundan 15 yıl 6 ay hapis cezası aldı ve antrenörlük lisansı iptal edildi.

27 Şubat 2019 20:17

İspanya Atletizm Milli Takımı’nın eski antrenörü Miguel Angel Millan Sagrera, 13-14 yaşlarındaki genç atletlere cinsel taciz suçundan 15 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Santa Cruz de Tenerife İl Mahkemesinde görülen davada, iki genç atlete cinsel tacizle suçlanan Sagrera’ya 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca Sagrera’nın antrenörlük lisansını ömür boyu iptal etti. Sagrera’nın ilk olarak 2010-2011, daha sonra da 2015 yıllarında çalıştırdığı kulüpteki iki atlete birden fazla kez cinsel tacizde bulunduğu bildirildi. Öte yandan şu anda 50 yaşında olan, 1992 Barselona Olimpiyatları’nda dekatlon dalında gümüş madalya alan İspanyol atlet Antonio Penalver de basına yaptığı açıklamada, geçmişte Sagrera tarafından cinsel istismara uğradığını ancak korkudan suç duyurusunda bulunamadığını söyledi. Sagrera, 2017 yılının ocak ayından bu yana cezaevinde bulunuyor. 14 Şubat 2019 Kanada`da şoke eden `taciz` raporu! 18 yaşından küçük 600`den fazla sporcu... Kanada`da resmi yayın kuruluşu CBC tarafından yapılan bir araştırmayla, son 20 yılda 222 antrenörün 18 yaş altındaki 600'den fazla sporcuya cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:30 | 27 Şubat 2019
atletizm İspanya Atletizm Milli Takımı Miguel Angel Millan Sagrera
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
01/03/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
Bursaspor
02/03/2019 - 16:00
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
23 11 40
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
TÜMÜNÜ GÖR