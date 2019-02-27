İngiltere Premier Lig 28. hafta toplu sonuçlar!

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 28. hafta açılışında dört maç oynandı.

Sahasında Wolves’ı konuk eden lig sonuncusu Huddersfield Town 90+1’de Steve Mounie’nin golüyle 1-0 galip gelerek ligdeki üçüncü galibiyetini elde etti. Ligi ilk 6 arasında bitirip gelecek sezon Avrupa’ya gitme hedefinden kopmak istemeyen Wolves ise şok sonuçla ağır bir darbe almış oldu.

Ligde altı maçtır kazanamayan ve hoca değişikliğine giderek Brendan Rodgers’ı takımın başına getiren Leicester City ise sahasında ağırladığı Brighton’ı Demarai Gray ve Jamie Vardy’nin golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Takımın yeni hocası Rodgers ise karşılaşmayı tribünden takip etti. Sezona iyi başlayan ancak 7 haftadır galibiyete hasret olan Brighton’ın tek golü ise 66. dakikada Davy Pröpper’den geldi.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun’un yedek kulübesinde kaldığı maçta ise Everton deplasmanda Cardiff City’yi 3-0’lık skorla geçerken iki gol atan Gylfi Sigurdsson maçın yıldızı oldu. Everton’ın son golü ise 90+3’te Dominic Calvert Lewin’den geldi. Londra ekibi bu galibiyetle 3 haftalık mağlubiyet serisine son verdi.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde ise Newcastle United St James Park’ta ağırladığı Burnley’i 2-0 mağlup etti. Rafael Benitez’in öğrencileri, Fabian Schar ve Sean Longstaff’ın golleriyle sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.