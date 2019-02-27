“Hedefimiz, kulübü gerçek sahipleriyle yönetmek”

Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor’un basınsözcüsü Hasan Hüseyin Köksal, kulübü taraftarlarla beraber yönetmek istediklerini belirtti. Hasan Hüseyin Köksal, kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, güçlü Eskişehirspor için idealleri ve projeleri olan bir yönetim oluşturduklarını vurguladı.

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Kaan Ay başkanlığındaki yeni yönetimin, kimsenin devamı olmadığına dikkati çeken Köksal, şunları kaydetti:

“Yola çıktığımız ilk günkü hedefimiz, bu kulübü gerçek sahipleriyle, taraftarıyla beraber yönetmek. Hedefimiz doğrultusunda 26 bin kongre üyesine ulaşıp, beraber bu yolda yürümek istiyoruz. Kurumsallık, mali kaynakların kullanımı ve sürdürülebilir gelir kaynaklarının sağlanması noktasında belirli bir seviyeye geldik. Bir ay öncesine kadar, ‘Kayyuma düşecek. Kapanacak.’ denen kulüp, bugün play-off hayali kuruyor. Unutulmasın ki bu takımın sahipleri, şartsız ve koşulsuz destek veren büyük Eskişehirspor taraftarıdır. Yönetimiyle, takımıyla, her hafta gıptayla izlenen taraftarıyla, küllerinden yeniden doğan Eskişehirspor’a destek verilmesini istiyoruz.”

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