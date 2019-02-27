Hataysporlu taraftarlar dev maça hazır

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray'ı konuk eden Hatay'da, taraftarlar maça sayılı saatler kala stadın çevresini doldurdu. Küfürsüz ve güzel bir atmosferde maçı izlemek istediğini söyleyen Hatayspor taraftarı Halit Fındık, “Maçı heyecanla bekliyoruz. Allah'ın izniyle, güzel bir maç oynayacağız ve inşallah Hatayspor maçı alır” dedi.

Hataysporlu genç taraftarlardan Mustafa Deniz Uyan ise çok heyecanlı olduğunu ve maçı kazanmak istediklerini söyledi. Genç taraftar, “Çok heyecanlıyım, maçı bekliyorum. Hatayspor'a başarılar diliyorum” dedi.Galatasaray'a künefe yedirerek eli boş göndereceklerini söyleyen taraftarlardan Okan Dura da, “Şu anda Hatay'dayız, her türlü bu tur bizim diyorum. Galatasaray boşuna geldi. Bir künefe yeyip gidecekler” dedi.

Hatayspor-Galatasaray maçı öncesi dostluk yemeği Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı öncesi iki takımın yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi. İlgili Haberi Oku

Hatayspor Galatasaray kupa maçı hangi kanalda? Hatay GS maçı saat kaçta? Türkiye Kupası`nda ilk yarı finalist belli oldu Hatayspor Galatasaray kupa maçı ile heyecan devam ediyor. Kupanın sürpriz takımlarından Hatayspor, Süper Lig'in lideri Başakşehir'i eledikten sonra bu kez Galatasaray karşısında şans arayacak. İlk maçı 2-0 kazanan Galatasaray ise sahaya avantajlı olan taraf olarak çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası`nda yarı final bileti alacak takımı belirleyecek Hatayspor GS maçı detayları araştırılıyor. Peki Hatayspor Galatasaray saat kaçta hangi kanalda? İlgili Haberi Oku