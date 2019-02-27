Hatayspor Galatasaray maçına VAR damgası!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray, ilk maçı 2-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında, 2-0 öne geçmesine rağmen Hatayspor’a 4-2 mağlup olmasına rağmen turu geçen taraf oldu. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun Video Yardımcı Hakem (VAR) sitemine danışarak verdiği üç karar, maça damga vurdu. Yaşar Kemal Uğurlu’nun Galatasaray’ın ilk golünde, Hatayspor lehine verdiği ilk penaltıda ve Hatayspor’un bulduğu son golde verdiği kararlar tartışma yarattı. Hatayspor’un bulduğu son golde Yaşar Kemal Uğurlu’nun karar vermesi dört dakika sürdü.

Galatasaray’ın ilk golünün başlangıcında, Emre Akbaba’nın topu eliyle aldığı şeklinde itirazlara neden oldu. Yaşar Kemal Uğurlu, VAR uyarısı sonrası pozisyonu yeniden izledi. Yaptığı değerlendirmenin ardından Yaşar Kemal Uğurlu, gol kararı verdi. Hatayspor futbolcuları, Yaşar Kemal Uğurlu’nun bu kararına uzun süre itiraz etti. Böylece Emre Akbaba ile başlayan ve Muğdat Çelik’in golüyle sonuçlanan pozisyon sonrası Galatasaray öne geçti.

Daha sonra Hatayspor’un Galatasaray kalesinde baskı kurduğu dakikalarda Semih Kaya’nın ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi. VAR uyarısı sonrası pozisyonu yeniden izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, kararını değiştirmedi. Semih Kaya, rakibine dokunmadığı şeklinde hakeme itirazlarda bulunsa da karar değişmedi. Penaltıda topun başına geçen Gökhan Karadeniz, topu ağları gönderdi.

MAÇ SONUCU | Hatayspor Galatasaray 4-2 (Galatasaray yarı finale yükseldi) Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında müthiş bir heyecan yaşandı. Hatayspor 2-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray`ı 4-2 mağlup etti. Ancak ilk maçı İstanbul`da 2-0 kazanan Galatasaray adını yarı finale yazdıran taraf oldu. İlgili Haberi Oku

KARAR VERMESİ DÖRT DAKİKA SÜRDÜ

Son olarak Hatayspor’un bulduğu dördüncü gole de VAR kararı damga vurdu. Selim Ilgaz'ın sol kanattan çevirdiği topta Galatasaray kalecisi İsmail Çipe topu bacaklarının arasından kaçırdı ve top ağlarla buluştu.Topun korner çizgisini tamamen geçip geçmediği tartışmalarının yaşandığı o anlar maça damga vurdu. Yardımcı hakem topun çizgiyi geçtiğine hükmederken, Yaşar Kemal Uğurlu VAR’a danıştı. Yaklaşık dört dakika pozisyonu inceleyen Yaşar Kemal Uğurlu, yardımcı hakemin aksine topun çizgiyi tamamen geçmediği kararına vardı. Yaşar Kemal Uğurlu, golün geçerli olduğuna hükmetti.

Bu üç pozisyon, 2-0 geriden gelerek 4-2 kazandığı ve Galatasaray karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza attığı karşılaşmanın önüne geçti.

Ahmet Ağaoğlu: VAR`da FIFA`nın mı hakemlerin mi kararları geçerli? Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Her ne kadar VAR kuralları FIFA tarafından düzenlenmiş olsa da tüm uyarılara ve ciddi eğitimlere rağmen, bazı hakemlerimiz bu kuralları hiçe sayıp pervasız bir şekilde kendi kurallarını uygulamaktan imtina etmemektedirler. dedi. İlgili Haberi Oku