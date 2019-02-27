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Geri dönüş yetmedi! Hatayspor Galatasaray maç özeti izle! Hatay GS maçında tam 6 gol var…
Ziraat Türkiye Kupası

Geri dönüş yetmedi! Hatayspor Galatasaray maç özeti izle! Hatay GS maçında tam 6 gol var…

Türkiye Kupası'nda nefes kesen mücadelede tam 6 gol oldu. Medipol Başakşehir'i eleyen Hatayspor Galatasaray karşısındaki performansı ile göz doldurdu. Hatayspor mücadeleyi 4-2 kazanmasına rağmen Galatasaray'ı eleyemedi. İşte izleyemeyenler için Hatayspor Galatasaray maç özeti...

27 Şubat 2019 16:07

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda Hatayspor’a 4-2 yenilmesine rağmen ikinci yarı finalist oldu. İş saatinde oynanan Hatayspor Galatasaray maçını izleyemeyenler maçın özetini ve gollerini araştırıyor. İşte Hatayspor Galatasaray maç özeti…

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi.

Sarı Kırmızılılar 2-0’ın rövanşında Hatayspor’a 4-2 mağlup olmasına rağmen yarı finale yükselmeyi başardı.

Galatasaray maçta 2-0 öne geçerken Hatayspor önemli bir geri dönüşle maçı 4-2 kazandı.

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE

Hatay’da futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta Galatasaray’ın gollerini Muğdat Çelik ve Emre Akbaba kaydederken, Hatayspor’un gollerini de ikisi penaltıdan Gökhan Karadeniz olmak üzere Mirkan Aydın ve İsmail Çipe (k.k) attı.

Galatasaray’ın yarı finaldeki rakibi Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor maçının tur atlayanı olacak.

Son güncelleme 16:15 | 27 Şubat 2019
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1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
23 11 40
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
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