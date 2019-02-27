Geri dönüş yetmedi! Hatayspor Galatasaray maç özeti izle! Hatay GS maçında tam 6 gol var…

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda Hatayspor’a 4-2 yenilmesine rağmen ikinci yarı finalist oldu. İş saatinde oynanan Hatayspor Galatasaray maçını izleyemeyenler maçın özetini ve gollerini araştırıyor. İşte Hatayspor Galatasaray maç özeti…

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi.

Sarı Kırmızılılar 2-0’ın rövanşında Hatayspor’a 4-2 mağlup olmasına rağmen yarı finale yükselmeyi başardı.

Galatasaray maçta 2-0 öne geçerken Hatayspor önemli bir geri dönüşle maçı 4-2 kazandı.

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE

Hatay’da futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta Galatasaray’ın gollerini Muğdat Çelik ve Emre Akbaba kaydederken, Hatayspor’un gollerini de ikisi penaltıdan Gökhan Karadeniz olmak üzere Mirkan Aydın ve İsmail Çipe (k.k) attı.

Galatasaray’ın yarı finaldeki rakibi Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor maçının tur atlayanı olacak.