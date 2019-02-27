Hasan Can: Finale çıkarsak rakibimizin Galatasaray olmasını isteriz!

Ziraat Türkiye Kupası´nda son 16 turunda Fenerbahçe ardından çeyrek final mücadelesinde Trabzonspor´u mağlup ederek kupada saf dışı bırakan Ümraniyespor adını yarı finale yazdırdı. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, takımı kutlayarak hedeflerine ulaşmaya başladıklarını ifade etti.
“YENİLSEK BİLE UEFA´YA GİTME ŞANSIMIZ OLACAK”
Yarı finalde Galatasaray ile karşılaşmak istediklerini ifade eden Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, şöyle konuştu: “Ziraat Türkiye Kupasında dört büyükler dediğimiz takımlarımızın iki tanesi ile karşılaştık. Fenerbahçe ile karşılaştık ve kupadan elendi. Sonra Trabzonspor ile karşılaştık o da kupadan elendi. Yarı finalde karşılaşacağımız takımlar belli. Finale çıkarsak rakibimizin Galatasaray olmasını isteriz. O zaman yensek de yenilsek de fark etmiyor. Yenersek Avrupa´ya gideceğiz. Ümraniye-Barselona maçını hayal ediyorum dediğimde Barselona orada bir temsildi. Batıyı ve Avrupa Liglerini anlatmak için bir temsildi. Finalde Galatasaray ile karşılaşıp yenersek daha iyi olur ama yenilsek bile UEFA´ya gitme şansımız olacak.”
Başkan Hasan Can, Ümraniyespor´un nereden nereye geldiğini hatırlatarak, amatör bir kulüp olarak kurulduğunu ve Ümraniyespor´a bugünlere kadar gelmesinde emeği geçen kulüp başkanlarına ve yönetim kurullarına teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.