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Hasan Can: Finale çıkarsak rakibimizin Galatasaray olmasını isteriz!
Ziraat Türkiye Kupası

Hasan Can: Finale çıkarsak rakibimizin Galatasaray olmasını isteriz!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde dün akşam Ümraniyespor, Trabzonsporu´u 3-1´lik skorla mağlup etti. Galibiyet hakkında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Finale çıkarsak rakibimizin Galatasaray olmasını isteriz" dedi.

27 Şubat 2019 14:35

Ziraat Türkiye Kupası´nda son 16 turunda Fenerbahçe ardından çeyrek final mücadelesinde Trabzonspor´u mağlup ederek kupada saf dışı bırakan Ümraniyespor adını yarı finale yazdırdı. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, takımı kutlayarak hedeflerine ulaşmaya başladıklarını ifade etti.

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“YENİLSEK BİLE UEFA´YA GİTME ŞANSIMIZ OLACAK”

Yarı finalde Galatasaray ile karşılaşmak istediklerini ifade eden Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, şöyle konuştu: “Ziraat Türkiye Kupasında dört büyükler dediğimiz takımlarımızın iki tanesi ile karşılaştık. Fenerbahçe ile karşılaştık ve kupadan elendi. Sonra Trabzonspor ile karşılaştık o da kupadan elendi. Yarı finalde karşılaşacağımız takımlar belli.  Finale çıkarsak rakibimizin Galatasaray olmasını isteriz. O zaman yensek de yenilsek de fark etmiyor. Yenersek Avrupa´ya gideceğiz. Ümraniye-Barselona maçını hayal ediyorum dediğimde Barselona orada bir temsildi. Batıyı ve Avrupa Liglerini anlatmak için bir temsildi. Finalde Galatasaray ile karşılaşıp yenersek daha iyi olur ama yenilsek bile UEFA´ya gitme şansımız olacak.”

Başkan Hasan Can, Ümraniyespor´un nereden nereye geldiğini hatırlatarak, amatör bir kulüp olarak kurulduğunu ve Ümraniyespor´a bugünlere kadar gelmesinde emeği geçen kulüp başkanlarına ve yönetim kurullarına teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

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Son güncelleme 14:39 | 27 Şubat 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 15 51
2 Galatasaray
23 13 45
3 Besiktas
23 11 40
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
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