MAÇ SONUCU | Göztepe 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor (3-5 pen.) | Ziraat Türkiye Kupası

Göztepe Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselen üçüncü takım belli oldu. Malatya’da oynanan ve Evkur Yeni Malatyaspor’un 1-0 kazandığı maçın rövanşında iki takım da adını yarı finale yazdıran takım olmanın peşindeydi. Göztepe, 73’te Jerome’un golüyle maçı kazanıp oyunu uzatmalara taşırken penaltı atışlarında tur atlayan Evkur Yeni Malatyaspor oldu. Turu geçmeyi başaran Erol Bulut’un öğrencileri Galatasaray’ın yarı finalde rakibi…

GÖZTEPE 3-5 EVKUR YENİ MALATYASPOR (Penaltılar)

Borges +, Serdar +, Titi -, Ngando + / Guilherme +, Aleksic +, Pereira +, Rahman +, Ahmet +

Dk. 120+3: Mustafa Akbaş, hakeme itirazları nedeniyle uzatma bölümünün sonunda sarı kart gördü.

Dk. 120+3: İkinci uzatma devresi de sona erdi. Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ın yarı finaldeki rakibi penaltı atışlarıyla belli olacak.

Dk. 114: Göz Göz bu kez de Ngando ile gole yaklaştı. Halil, Ngando’ya verdi, ceza sahası içinden Ngando’nun vuruşu az farkla auta gitti.

Dk. 113: Göztepe Jerome ile gole yaklaştı, 6 pasta Jerome’un vuruş çabasında Ertaç başarılı.

Dk. 106: İkinci uzatma devresi başladı.

Dk. 105+1: İlk uzatma devresi sona erdi.

Dk. 105: Ev sahibi Göztepe, Serdar Gürler ile net bir fırsat yakaladı ancak Serdar’ın yerden vuruşu az farkla yerden dışarı gitti.

Dk. 101: Göztepe’de Halil oyuna girdi, Deniz kenara geldi.

Dk. 91: İlk uzatma devresi başladı.

Dk. 90+3: Maç sona erdi. Yarı finale yükselen takımı uzatma bölümü belirleyecek.

Dk. 90: Malatya’da Chebake sarı kart gördü.

Dk. 86: Göztepe’de Serdar Gürler sarı kart gördü.

Dk. 85: Göztepe’de Ghilas çıkıyor, Ngando girdi.

GOL! Dk. 73: Göztepe, Berkan’ın duran toptan ortasında Jerome’un düzgün kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.

Dk. 72: Malatya’da Guilherme sarı kart gördü.

Dk. 69: Göztepe’de Jerome giriyor, Yasin Öztekin çıkıyor.

Dk. 69: Malatya’da Pereira giriyor, Eren Tozlu kenara geldi.

Dk. 62: Göztepe’de Alpaslan çıkıyor, Celso Borges oyunda.

Dk. 57: Malatya’da Barış Alıcı çıktı, Ömer Şişmanoğlu girdi.

Dk. 57: Malatya’da Aleksic gole yaklaştı ama vuruşu dışarı gitti.

Dk. 46: İkinci yarı başladı.

Dk. 45+4: İlk yarı sona erdi.

Dk. 45: Göztepe’de Tayfur, Yeni Malatyaspor’da Ahmet sarı kart gördü.

Dk. 38: Oyuna ağırlığını koyan Göztepe, topun hakimi olmayı başardı.

Dk. 16: Göztepe tehlikeli geldi. Hızlı hücumda Ghilas’ın şutu Ertaç’ta kaldı.

Dk. 1: Serkan Çınar’ın ilk düdüğüyle maç başladı.

Isınma bölümü: Maç öncesi ısınma bölümünde Evkur Yeni Malatyaspor’da stoper Murat Akça sakatlandı, Murat yerini Ahmet Ildız’a bıraktı.

GÖZTEPE EVKUR YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11’LER

STAT: Bornova

SAAT: 20.00

HAKEM: Serkan Çınar

YAYIN: A Spor

GÖZTEPE EVKUR YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI

GÖZTEPE: Beto, Tayfur, Kadu, Titi, Berkan, Alpaslan, Castro, Serdar, Yasin, Deniz, Ghilas

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Chebake, Seth, Mustafa, Bülent, Ahmet, Aleksic, Murat, Barış, Guilherme, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

MAÇ SONUCU | Hatayspor Galatasaray 4-2 (Galatasaray yarı finale yükseldi) Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında müthiş bir heyecan yaşandı. Hatayspor 2-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray`ı 4-2 mağlup etti. Ancak ilk maçı İstanbul`da 2-0 kazanan Galatasaray adını yarı finale yazdıran taraf oldu. İlgili Haberi Oku